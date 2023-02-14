Прокуратура объявила мэру Ставрополя предостережение о качестве уборки снега

Мэру Ставрополя дали предостережение о качестве уборки снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

По требованию прокурора Ставропольского края Юрия Немкина мэру краевой столицы Ивану Ульянченко было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона при очистке и уборке от снега дорог и тротуаров. После ухудшения погоды горожане жалуются на качество работ коммунальщиков и органов местного самоуправления.

— В прокуратуру поступают многочисленные обращения жителей города Ставрополя на неудовлетворительную работу органов местного самоуправления при проведении работ по очистке и уборке от снега автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий МКД, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Прокуроры продолжают проверку качестве уборки снега и надзор за ответственными за это органами. Глава Ставрополя получил предостережение вчера, 13 февраля. От мэра требуется качественно и своевременно убирать последствия снегопада. В случае нарушения закона его могут привлечь к ответственности.

На сегодняшний день пробки в Ставрополе упали до 6 баллов утром. Коммунальщики, по всей видимости, справились с поставленной задачей и очистили дороги от последствий непогоды.