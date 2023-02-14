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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 8:42

Жительница Ставрополья подозревается в даче взятки полицейскому

Расследование уголовного дела продолжается
Данил ЮРКОВ
Жительница Ставрополья подозревается в даче взятки полицейскому

Жительница Ставрополья подозревается в даче взятки полицейскому

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Михайловске на Ставрополье 41-летняя местная жительница подозревается в даче взятки сотруднику полиции. В августе 2022 года правоохранитель нашел нарушения в одном из магазинов города. Продавщица продавала сигареты несовершеннолетним.

— Желая избежать административной ответственности за совершенное правонарушение, подозреваемая передала полицейскому взятку в сумме 15 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По материалам МВД и ФСБ в отношении гражданки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки). В настоящее время следователи собирают доказательства вины подозреваемой.

Тем временем уголовное дело в отношении правоохранителя по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) находится на рассмотрении в суде.