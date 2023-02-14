В Пятигорске 17-летнюю девушку пыталась сбыть 292 граммов наркотиков

На Ставрополье 17-летняя девушка пыталась сбыть 292 граммов наркотиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье, в городе Пятигорске, 17-летнюю девушку обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. В декабре 2022 года несовершеннолетняя приехала из города Балашиха, Московская область, в Ставропольский край для сбыта запрещенных веществ.

— В городе Пятигорске обвиняемая в арендованной квартире расфасовала наркотическое средство массой более 292 граммов, содержащее, в том числе, героин, и поместила в тайник-закладку, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, у обвиняемой был сообщник, который через интернет и мессенджеры сообщил ей инструкции, в том числе конспиративные, и местонахождение наркотиков. За сбыт девушка должна была получить деньги.

— Преступные действия несовершеннолетней были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Ставрополья.