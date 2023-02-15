Из Ставрополя бойцам-участникам СВО отправили гуманитарный груз

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Бойцам-участникам специальной военной операции из Ставрополя отправили гуманитарный груз с письмами и продуктовыми наборами. Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, военнослужащие получат коробки с шоколадом, сахаром, сгущенку, сухари, лапшу быстрого приготовления, чай и кофе.

— Для поддержания иммунитета в морозные дни передали бойцам яблоки, лимоны, чеснок и вкусное домашнее сало. К гуманитарке приложили весточки из дома: письма родных, рисунки детей, – сообщает ведомство.

Также ведомство пишет, что в Ставрополе социально ориентированные бизнесмены, общественные организации и волонтеры отправляют военнослужащим маскировочные сети, стельки, балаклавы, носки и другие вещи. Груз отправили в военные части, где располагаются ставропольские бойцы.