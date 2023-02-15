Прокуратура Ставрополья нашла нарушения в перевозке школьников на учебу

Школьники на Ставрополье добираются на учебу в переполненных автобусах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из села Острогорка в город Лермонтов на Ставрополье в переполненных школьных автобусах дети стоя добираются на учебу. После материала в региональных СМИ о проблеме прокуратура начала проверку, которая подтвердила проблему – водители перевозят школьников сверх установленной нормы.

— Данные нарушения допускаются из-за отсутствия школьных автобусов у общеобразовательных учреждений и необходимого количества пассажирского транспорта, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В адрес главы города Лермонтова ведомство внесло представление с требованием устранить выявленные нарушения. На данный момент разработан план дополнительного соглашения с перевозчиком, чтобы получить новые автобусы для перевозки детей.

Администрация города, как сообщает прокуратура, разработала маршруты для школьных автобусов. Ситуация поставлена на контроль.