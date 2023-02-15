В Пятигорске ставропольца осудили за взятку сотруднику ФСБ

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье, в городе Пятигорске, признали вину жителя края, который в декабре 2021 года предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 50 тысяч рублей. Злоумышленник таким образом хотел откупиться от проверки иностранных сотрудников тепличного комплекса, который расположен в Предгорном округе региона.

— 24 декабря 2021 года знакомый владельца тепличного комплекса передал сотруднику ФСБ, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в размере 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Гражданина поймали с поличным. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Расследование завершилось, и материалы передали в суд.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Кроме того, злоумышленнику придется заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей в доход государственной казны. Однако осужденный не согласился с вынесенным приговором и решил подать апелляцию.

— Ставропольский краевой суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы осужденного приговор Пятигорского городского суда оставил без изменения, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю. Приговор вступил в законную силу.