На Ставрополье злостный нарушитель ПДД въехал в стоящий на дороге минивэн

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В селе Александровском на Ставрополье злостный нарушитель правил дорожного движения, предварительно, разогнал грузовую «ГАЗель» до небезопасной скорости и не смог остановиться перед стоящим на дороге минивэном «Фольксваген Кадди». Все произошло 15 февраля примерно в 12 часов на 56 километре дороги «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды».

— Травму головы получили два пассажира «Фольксваген» – 50-летняя женщина и ее 18-летний родственник, которые в момент ДТП находились в салоне стоящего автомобиля, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края. Водители не пострадали.

Оказалось, что за рулем грузовика сидел 33-летний житель Элисты, который только за последние два года получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Чаще всего его ловили на превышении скоростного лимита. В момент аварии водитель был трезвый.

По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников происшествия устанавливается.