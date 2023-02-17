Пожилой лихач в Минводах не справился с управлением и вылетел в кювет

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Минераловодском округе Ставропольского края накануне рано утром, примерно в 3:30, на 315 километре дороги «Кавказ» 82-летний водитель «Ниссан», предварительно, не учел погодные условия и не справился с управлением. Из-за этого легковушку на высокой скорости вынесло в кювет, где она опрокинулась.

— 82-летний водитель, житель Кочубеевского округа, был доставлен в больницу Пятигорска с травмой головы и руки. Пенсионер в момент ДТП был трезв, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказывается, за последние два года пенсионер получил 38 штрафов за нарушение скоростного лимита. По факту аварии проводится проверка с целью установить все обстоятельства произошедшего. Что грозит водителю, не сообщается.