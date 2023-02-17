Больница на Ставрополье не доплатила поставщику 300 тысяч по госконтракту

Ставропольская больница не доплатила поставщику 300 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Арзгирском округе Ставропольского края между районной больницей и ООО был заключен государственный контракт на поставку топлива для авто на сумму более 2 млн рублей. Поставщик полностью выполнил условия, однако не досчитался более 300 тысяч рублей.

Началась прокурорская проверка, которая показал, что деньги не выдали из-за нерационального использования выделенных для больницы субсидий. В отношении главного бухгалтера возбудили дело об административном правонарушении за такое использование средств.

— Кроме того, прокурор внес представление главному врачу медицинской организации с требованием об устранении выявленных нарушений, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В настоящее время задолженность перед организацией полностью погашена. Главному бухгалтеру грозит штраф по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.