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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 9:58

Больница на Ставрополье не доплатила поставщику 300 тысяч по госконтракту

В отношении главбуха возбуждено дело об административном правонарушении
Данил ЮРКОВ
Ставропольская больница не доплатила поставщику 300 тысяч рублей

Ставропольская больница не доплатила поставщику 300 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Арзгирском округе Ставропольского края между районной больницей и ООО был заключен государственный контракт на поставку топлива для авто на сумму более 2 млн рублей. Поставщик полностью выполнил условия, однако не досчитался более 300 тысяч рублей.

Началась прокурорская проверка, которая показал, что деньги не выдали из-за нерационального использования выделенных для больницы субсидий. В отношении главного бухгалтера возбудили дело об административном правонарушении за такое использование средств.

— Кроме того, прокурор внес представление главному врачу медицинской организации с требованием об устранении выявленных нарушений, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В настоящее время задолженность перед организацией полностью погашена. Главному бухгалтеру грозит штраф по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.