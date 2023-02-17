На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

На Ставрополье объявили экстренное предупреждение из-за снегопада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение для граждан из-за очень сильного снегопада, ожидаемого на всей территории региона. Предупреждение действует с 16:00 сегодняшнего дня до следующего утра. Пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю информирует граждан о возможной опасности в связи с ухудшением погодных условий.

— В результате этого на территории края существует вероятность возникновения происшествий не выше локального уровня, связанных с ухудшением условии дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями работы транспорта, повреждением линии связи, линии электропередач, кровли, а также нарушением работы систем жизнеобеспечения, – сообщает ведомство.

Также ведомство рекомендует по возможности оставаться дома, пешеходам и водителям быть внимательными на перекрестках и пешеходных переходах. Автомобилистам также следует сбавить скорость на дороге, отказаться от лишних маневров, соблюдать правила дорожного движения.

На улице следует быть аккуратным, так как существует возможность обрыва ЛЭП и падения ветхих деревьев. МЧС советует взять запас свечеи или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении.