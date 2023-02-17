В Кочубеевском округе Ставрополья водитель сбила сотрудника ДПС

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

На Ставрополье, в Кочубеевском округе, местную жительницу обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника ДПС. В ночь на 15 октября 2022 года обвиняемую остановили автоинспекторы и, заподозрив в пьяном вождении, предложили пройти тест на алкоголь. Водитель проигнорировала требования, завела машину и сбила сотрудника.

— В результате противоправных действий обвиняемой потерпевшему причинены телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и ссадин, повлекшие легкий вред его здоровью, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти). В настоящее время собрано достаточно доказательств вины гражданки.

— В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Кочубеевский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. За совершенное преступление женщине грозит до 10 лет лишения свободы.