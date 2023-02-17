На озеро в Ставропольском крае прилетел фламинго

Фото: пресс-служба минприроды Ставропольского края

В Ставропольском крае на озеро в черте села Раздольного прилетел фламинго. Местные жители заметили потерявшуюся птицу и сообщили о находке в минприроды региона. Специалисты начали ежедневное наблюдение за поведением птицы и защищают ее от хищников и недоброжелателей.

— Сейчас птица ведет себя осторожно и обособленно. На водоеме фламинго находится вместе с лебедем. Неравнодушные граждане пытались подкармливать его зерном, чем охотно пользуется лебедь, – сообщает пресс-служба минприроды Ставрополья.

Фламинго добывает для себя в пищу рачков и моллюсков из водоема. Именно поэтому сотрудники министерства ломают лед на части озера, чтобы птица могла питаться и прожить холодную зиму.