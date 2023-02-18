Гуманитарную помощь бойцам СВО собирает 98-летний ветеран ВОВ

Сбор гуманитарной помощи 98-летняя пенсионерка организовала вместе с двумя подругами. Фото: соц.сети Ивана Ульянченко.

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла - 98-летняя Клара Кирилловна Журавлева из Ставрополя вместе со своими подругами Татьяной Ивановной Гончаровой и Галиной Ивановной Коломийцевой организовали сбор помощи для бойцов, которые находятся в зоне СВО.

Клара Кирилловна собрала с единомышленниками 9 коробок, наполненных продуктами питания, теплой одеждой, средствами гигиены и газовыми горелками. Все вещи уже готовы к отправке, волонтеры отвезут их ставропольским военнослужащим.

- О таких неравнодушных людях должны знать все. Спасибо, Клара Кирилловна, за вашу заботу и теплоту, за труд и поддержку наших ребят, - обратился к ветерану глава Ставрополя.