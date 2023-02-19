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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 10:00

Житель Ставрополя перевел мошеннику 1,2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Житель Ставрополя отдал мошеннику 1,2 млн рублей

Житель Ставрополя отдал мошеннику 1,2 млн рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К полицейским в городе Ставрополе пришел 36-летний местный житель, заявивший о мошенничестве. По словам потерпевшего, ему несколько раз звонил неизвестный, который сообщал о том, что на имя мужчины незаконно взяли кредит.

Предложив помощь с аннулированием долга, злоумышленник предложил взять так называемый встречный кредит. Деньги с него потерпевший должен был перевести на якобы безопасные счета.

— Заявитель оформил на свое имя два кредита и перевел более 1,2 млн рублей на продиктованный ему номер телефона и банковскую карту. Спустя время мужчина понял, что его обманули, и обратился с заявлением в отдел внутренних дел, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение мошенника. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).