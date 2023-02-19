Житель Ставрополя перевел мошеннику 1,2 млн рублей

Житель Ставрополя отдал мошеннику 1,2 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К полицейским в городе Ставрополе пришел 36-летний местный житель, заявивший о мошенничестве. По словам потерпевшего, ему несколько раз звонил неизвестный, который сообщал о том, что на имя мужчины незаконно взяли кредит.

Предложив помощь с аннулированием долга, злоумышленник предложил взять так называемый встречный кредит. Деньги с него потерпевший должен был перевести на якобы безопасные счета.

— Заявитель оформил на свое имя два кредита и перевел более 1,2 млн рублей на продиктованный ему номер телефона и банковскую карту. Спустя время мужчина понял, что его обманули, и обратился с заявлением в отдел внутренних дел, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение мошенника. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).