Трое рыбаков на Ставрополье получили серьезные травмы после аварии

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Туркменском округе Ставрополья трое граждан, возвращавшихся с рыбалки, попали в аварию со встречным автомобилем. Все произошло вчера, 18 февраля, примерно в 13:00 на 81 километре дороги «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч». Водитель минивэна «Мерседес Вито» выбрал небезопасную для движения скорость, выехал на встречку и врезался в «Ниву».

— С тяжелыми травмами головы и переломами конечностей и ребер в больницу доставлены водитель и два пассажира «Нивы» (жители Туркменского и Петровского округов), – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель иномарки, 63-летний житель ближнего зарубежья, в аварии не пострадал. Злостным нарушителем правил дорожного движения он не является, в момент происшествия был трезвый. По факту аварии проводится проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего.