На Ставрополье объявили штормовое предупреждение Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра вплоть до 30 м/с. По данным Ставропольского гидрометцентра, днем и до конца суток 21 февраля и далее в течение суток 22 февраля в регионе будет бушевать штормовой ветер.

— Спасатели ПАСС СК напоминают: во время непогоды старайтесь избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, трубопроводов, линий электропередач и так далее), – сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Ведомство рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения. В случае ЧП следует звонить в 112 и вызвать на помощь экстренные службы. Непогода разбушевалась в северной части Ставропольского края и в ближайшие сутки успокаиваться не планирует.

Одновременно с этим на Ставрополье ожидают потепление, которое будет не заметно из-за сдувающего с ног ветра.