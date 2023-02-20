После прорыва трубы на въезде в Пятигорск шесть населенных пунктов останутся без воды Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Из-за прорыва трубы на въезде в Пятигорск без воды останутся шесть поселков 21 февраля. Ограничение будет действовать с 9:00 по 20:00, специалисты скоро начнут ремонт на данном участке. Под отключения попадают отдельные районы населенных пунктов.

Где не будет воды

- Энергетик;

- Нижнеподкумский;

- Средний Подкумок;

- Малинник;

- Нижняя часть Горячеводска;

- Станица Константиновская.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, воду в населенные пункты будут подвозить в цистернах. Администрация и Водоканал должны проинформировать жителей о режиме работ.

После завершения ремонта водопровода воду в дома граждан продолжат подавать в штатном режиме. В настоящее время жители все еще не попадают под ограничение.