В Ставрополе мужчина может отправиться в тюрьму за взятку судебному приставу

В Ставрополе 50-летний мужчина может отправиться в тюрьму за взятку приставу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе 50-летний местный житель попадет под суд за взятку судебному приставу в размере 260 тысяч рублей. С декабря 2021 года по май 2022 года обвиняемый из-за долга перед таможенных платежей в сумме более 3 млн рублей не мог вылететь за границу. Тогда он решил дать деньги приставу, чтобы получить возможность слова пересекать границу России.

— Обвиняемый передал судебному приставу-исполнителю взятку в общей сумме 260 тысяч рублей за невынесение постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации и утрату исполнительного листа, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Деньги злоумышленник отправил четырьмя платежами на счета, открытые на знакомую взяткополучателя. Пристав, согласно договоренности, не составил исполнительных лист. Тем не менее скрыть улики не удалось.

В отношении взяткодателя возбудили уголовные дела за два эпизода дачи взятки должностному лицу и за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного действия. Против взяткополучателя также возбудили дело за получение взятки.

— Уголовное дело направлено прокурором в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.