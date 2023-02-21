В Невинномысске начинающий водитель сбил пенсионера возле пешеходного перехода

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье, в городе Невинномысске, накануне примерно в 18:40 на улице Менделеева водитель ВАЗ-21103 выбрал небезопасную скорость для движения в городе и не смог остановиться перед переходящим дорогу пешеходом. В нескольких метрах от пешеходного перехода, в зоне видимости, машина сбила пенсионера.

— С тяжелыми травмами 82-летний пешеход был доставлен в реанимацию. За рулем находился 21-летний житель Кочубеевского округа. Молодой человек получил водительское удостоверение 2 года назад, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За два года водитель уже 12 раз получал штрафы за нарушения правил дорожного движения. На этот раз он получит протокол за отсутствие страховки. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников происшествия устанавливается.