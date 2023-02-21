Губернатор Ставрополья принял участие в оглашении послания президента РФ

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края

В Москву со Ставрополья отправился губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, чтобы принять участие в оглашении послания президента РФ Владимира Владимира Путина федеральному собранию. По словам главы региона, это большое событие для страны.

— Это большое событие в жизни нашей страны. Глава государства поставит задачи на нынешний год, определит приоритеты развития в экономике и социальной сфере, – написал Владимир Владимиров в своих официальных социальных сетях.

Также напомним, что «Комсомольская правда» проводит трансляцию послания на сайте kp.ru, и на радио 105.7 fm. «КП» выделило самые важные моменты из выступления в официальном telegram-канале.