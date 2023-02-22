Объявления о ракетных ударах и воздушной тревоге на Ставрополье оказались фейками
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На радио в Ставропольском крае появилась информация об объявлении воздушной тревоги и ракетных ударах. Правда, объявления оказались ложными. В МЧС России сообщили о фейковой угрозе и объяснили это взломом ряда коммерческих радиостанций страны.
— В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, – сообщает пресс-служба МЧС России.
Подобные объявления звучали и в других городах России. Сообщение на территории Ставрополья прозвучало в Пятигорске. Серверы радиостанций будут, вероятно, проверяться и защищаться, чтобы избежать подобных инцидентов.
МЧС не сообщает, кто мог взломать радиостанции страны, также нет информации о возбуждении дел.