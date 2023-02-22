Собственники аварийного жилья в Ставрополе получили более 90 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе собственники аварийного жилья за 2022 год получили компенсацию на сумму более 90 млн рублей. По закону у жителей опасных зданий либо выкупают жилплощадь, либо выдают другое помещение. Всего в краевой столице т хуторе Грушевом аварийными признаны 37 многоквартирных домов, из которых постепенно переселяют граждан в новые дома.

— В 2022 году выплатили компенсацию собственникам 77 помещений на общую сумму более 90 млн рублей. Оплачено аварийное жилье по улице 2-й Юго-Западный проезд, 9Б и улице Бруснева, 6, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

По планам на 2022-2023 годы еще четыре жилья площадью в 172,3 квадратных метра гражданам по договорам социального найма. Жильцов домов на улицах Бруснева, 6, Дзержинского, 84 и проспекте Карла Маркса, 32 переселят в новые дома.