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НовостиОбщество23 февраля 2023 6:29

На Ставрополье в ночь на 24 февраля ожидается резкое похолодание

Синоптики прогнозируют 13-градусные морозы
Алина МАКСИМОВА
Морозы вновь ударят по региону.

Морозы вновь ударят по региону.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье синоптики прогнозируют существенное понижение температуры воздуха в ближайшую ночь.

Так, в ночь на 24 февраля в Ставропольском крае ожидается 13 градусов мороза, в краевой столице до 12 градусов ниже нуля при западном ветре в 6 – 8 метров в секунду.

Ночь на 24 февраля станет самой холодной на текущей неделе. Уже с субботы 25 февраля в край придет потепление: ночные морозы отступят, а днем воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Начало новой рабочей недели на Ставрополье обещает быть по-настоящему весенним. В понедельник 27 февраля столбики термометров поднимутся до отметки в 17 градусов выше нуля.