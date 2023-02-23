На Ставрополье в ночь на 24 февраля ожидается резкое похолодание

Морозы вновь ударят по региону. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье синоптики прогнозируют существенное понижение температуры воздуха в ближайшую ночь.

Так, в ночь на 24 февраля в Ставропольском крае ожидается 13 градусов мороза, в краевой столице до 12 градусов ниже нуля при западном ветре в 6 – 8 метров в секунду.

Ночь на 24 февраля станет самой холодной на текущей неделе. Уже с субботы 25 февраля в край придет потепление: ночные морозы отступят, а днем воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Начало новой рабочей недели на Ставрополье обещает быть по-настоящему весенним. В понедельник 27 февраля столбики термометров поднимутся до отметки в 17 градусов выше нуля.