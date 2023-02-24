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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 6:01

В Ессентуках водитель выехал на встречую полосу и погиб

Мужчине было 28 лет
Анфиса КИМЕНИНИКО
От полученных повреждений водитель скончался. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

От полученных повреждений водитель скончался. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что в Ессентуках водитель выехал на полосу встречного движения и спровоцировал тройное ДТП. Он погиб.

По данным ведомства, мужчина, который управлял автомобилем «ВАЗ-21074», по какой-то причине оказался на встречке и столкнулся с «Рено Логан». После удара по инерции иномарка продолжила движение и задела еще одну машину - «Лада Калина».

От полученных тяжелых телесных повреждений 28-летний водитель «ВАЗ-21074» погиб на месте, его пассажир - житель Пятигорска был доставлен в районную больницу.

- Установлено, что погибший за последние 2 года трижды привлекался у ответственности, в том числе уголовной, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, - рассказали в ведомстве. Неизвестно был ли в момент ДТП мужчина трезв, это станет известно после проведенной экспертизы.