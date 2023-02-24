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НовостиОбщество24 февраля 2023 7:10

В Ставрополе 25 февраля пройдет ярмарка выходного дня

Торговая площадка будет работать с 8:00 до 16:00
Анфиса КИМЕНИНИКО
На ярмарке выходного дня ставропольцы могут купить товары от местных производителей.

На ярмарке выходного дня ставропольцы могут купить товары от местных производителей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье анонсировали дату февральской ярмарки. Последняя февральская ярмарка выходного дня в этом году состоится в Ставрополе в эту субботу.

В краевом центре 25 февраля 2023 года пройдет последняя ярмарка месяца в рамках акции «Покупай ставропольское!». Часы работы торговой площадки остаются прежними с 8:00 до 16:00. Приобрести фермерские товары можно будет по улице Васильева, 35/1.

Гости Ставрополя и горожане смогут приобрети в торговых рядах свежие и качественные продукты питания от товаропроизводителей, сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств Ставрополья.