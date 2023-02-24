Полицейские в Северной Осетии задержали наркоторговца

В доме у задержанного изъяли крупную партию мефедрона, метадона, трамадола и марихуаны.

В пресс-службе МВД по Северной Осетии рассказали, что накануне задержали 40-летнего мужчину, который хранил у себя в домовладении крупную партию сильнодействующих наркотиков. Среди запрещенных веществ были: мефедрон, метадон, трамадол и марихуана.

Сотрудники Уголовного розыска ОМВД РФ по Дигорскому району совместно с отрядом специального назначения «Гром» поймали 40-летнего жителя города Дигоры. Его подозревали в сбыте наркотических средств.

На основании постановления суда оперативники провели обыск домовладения подозреваемого. Они нашли у него в спальне крупную партию наркотиков, которую он планировал распространить на территории республики: 213 свертков «мефедрона» и «метадона» весом свыше 70 граммов, около 65 граммов «марихуаны».

- Так же, во время обыска в шифоньере комнаты были найдены 65 блистеров с сильнодействующим веществом «трамадол» весом около 300 граммов, - уточнили в полиции.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет по статье ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».