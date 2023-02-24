В Дагестане при пожаре погиб мальчик-инвалид

От отравления продуктами горения 12-летний ребенок скончался. Фото: МВД по республике Дагестан.

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили печальные вести. Во время пожара в частном доме погиб 12-летний мальчик-инвалид. Он не смог самостоятельно покинуть дом.

По данным ведомства, трагедия произошла 23 февраля примерно в 18:15 в селе Новомонастырском. По предварительной информации, пожар начался из-за замыкания электропроводки в домовладении 50-летнего местного жителя.

- 12-летний мальчик с ограниченными возможностями пытался выбраться из дома, однако ему это не удалось, - уточнили в полиции.

В результате происшествия, ребенок скончался от отравления продуктами горения. В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, а все обстоятельства ЧП уточняются.

В пресс-службе призвали дагестанцев быть предельно внимательными и не использовать несертифицированные, самодельные и неисправные обогреватели, газовые колонки и электропроводку. Ремонт также стоит проводить только специалистам.