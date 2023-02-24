Два молодых человека погибли в ДТП на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.

В Госавтоинспекции Ставропольского края поделились трагическими новостями из города-курорта Ессентуки. Злостная нарушительница ПДД устроила ДТП, в котором погибли два молодых человека.

По данным ведомства, трагедия произошла сегодня, 24 февраля 2023 года в 11 утра на неравнозначном пересечении улиц Большевистская и Первомайская. Женщина ш=за рулем отечественной легковушки «Лада Гранта» выезжала со второстепенной дороги и не предоставила преимущество в движении. В результате легковушка столкнулась с иномаркой «Фольксваген Пассат», которая врезалась в дерево.

В результате автоаварии на месте погибли 21-летний водитель иномарки и 20-летний пассажир. Женщина, за рулем «Лады Гранта», 58-летняя жительница Предгорного округа, в ДТП не пострадала.

Сотрудники Госавтоинспекции узнали, что за последние два года женщина 32 раза привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости, а погибший водитель имел стаж вождения - 3 года и злостным нарушителем ПДД не был.