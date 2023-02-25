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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 13:45

На Эльбрусе от сердечного приступа умер альпинист

К его группе выдвинулась команда спасателей
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
С ним в группе совершали восхождение еще четверо

С ним в группе совершали восхождение еще четверо

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кабардино-Балкарии 25 февраля в 14:12 республиканское МЧС получило сообщение о гибели туриста.

Как рассказали в пресс-службе чрезвычайной службы, на горе Эльбрус - на высоте 4800 метров, в районе скал «Пастухова», умер участник группы восхождения. Альпиниста 1964 года рождения, предварительно, убил сердечный приступ. Всего в туристической группе насчитывается пять человек.

- Для эвакуации выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 3 человек и 1 единицы техники. Информация уточняется, - добавили в ведомстве.