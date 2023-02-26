Пенсионеры на Ставрополье связали больше 500 пар носков бойцам

Пенсионеры на Ставрополье вяжут теплые носки для участников СВО. Фото: Телеграм-канал Николая Бондаренко

Ставропольские пенсионеры связали свыше 500 пар носков для воинов СВО. В администрации Предгорного округа купили пряжу, а местные жители связали из нее теплые шерстяные носки.

Всего военнослужащим в СВО связали и передали более 500 пар носков. В посылки с носками положили сухофрукты, конфеты и письма от местных жителей, которые принесли в пункт сбора гуманитарной помощи. Каждый день волонтерам приносят по несколько десятков посылок с продуктами и вещами. По словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, местные жители все активнее поддерживают своих земляков.