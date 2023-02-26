Масленица в Ставрополе завершается фольклорным праздником для детей

Фольклорный праздник для юных ставропольцев проходит 26 февраля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на то, что масленичные гуляния не стали проводить на Ставрополье, для ребят в краевом центре приготовили красочные представления и активные игры. Детский фольклорный концерт в воскресенье, 26 февраля, завершит Масленичную неделю.

С 20 февраля по 26 февраля 2023 года на Масленичную неделю детям в школах, детсадах и в учреждениях дополнительного образования и культуры рассказывали о народных традициях проведения праздника. В администрации города отметили, что почти во всех районах для детей прошли культурно-познавательные мероприятия.

- Несмотря на то, что мы отказались от традиционных массовых гуляний, для детей праздник сохранили, - прокомментировал завершение Масленицы глава города.

В воскресенье в нескольких микрорайонах города еще пройдут детские мероприятия. В 11 часов на открытой площадке по улице 50 лет ВЛКС для детей и их родителей приготовили игровую программу - «Весна идет!», а на улице Пригородной, 251а начнется театрализованное представление «Ай, да Масленица!».

Также в полдень в Доме культуры состоится концерт, на площадке по ул. Родосской, 5 начнется праздничная программа. В 13:00 жители Октябрьского района будут ждать в сквере на пересечении улицы Руставели и переулка Можайского, а в юго-западном районе дети могут прийти в «Ореховую рощу» на проспекте Ворошилова, 3/5.