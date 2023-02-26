Массовый падеж водоплавающих на Ставрополье взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин

В поселке Поперечный на реке Айгурка зафиксирована массовая гибель водоплавающей птицы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье продолжается массовый падеж птиц. Очередные тушки водоплавающих были найдены на водоеме поселка Поперечный - на реке Айгурка Туркменского округа. 22 и 24 февраля местный охотник наткнулся на тушки диких птиц, в их числе - утки кряквы и лебеди. Специалисты Минприроды установили факт массовой гибели водоплавающей птицы.

По данным ведомства, на место происшествия приехали сотрудники ветеринарной службы, которые отобрали образцы для проведения экспертизы. В настоящее время береговую линию и акваторию водоема обследуют.

Уже собранную информацию направили в органы прокуратуры и Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю. После проведения экспертизы и поиска виновных, будет проведено расследование. Виновные понесут наказание в соответствии с действующим законом.

Массовым падежом водоплавающих заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин. Он потребовал предоставить ему доклад о расследовании ЧП. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил».