Больница на Ставрополье возместила инвалиду 2 группы траты на лекарства

Инвалиду 2 группы пришлось самостоятельно покупать лекарства, которые ему должна выдать больница Фото: Даниил ОПАРИН

В больницу города Буденновска на Ставрополье в августе 2021 года обратился гражданин, который с детства имеет 2 группу инвалидности. Он попросил медицинскую помощь в связи с заболеванием. Врач назначил мужчине амбулаторное лечение и прием лекарств.

— Мужчине были назначены амбулаторное лечение и прием необходимых лекарственных препаратов, которые должны были быть предоставлены ему бесплатно, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Однако гражданин купил необходимые лекарства за свои деньги. После этого прокуратура направила в суд иск с требованием о взыскании с больницы денег.

Требования прокуратуры были удовлетворены в суде, и медучреждению пришлось выплатить гражданину деньги. В настоящее время инвалиду выплачена компенсация за самостоятельно приобретенное лекарство.