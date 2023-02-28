Участники СВО со Ставрополья и их семьи получат дополнительную поддержку

На Ставрополье участники СВО получат дополнительную поддержку Фото: Александр КОЦ

На Ставрополье вскоре вступит новый закон о поддержке участников специальной военной операции и их семей, принятый региональной думой на прошлой неделе. О том, какие меры соцзащиты включили в законопроект, рассказала на брифинге в правительстве края глава минтруда Ставропольского края Елена Мамонтова.

— За основу был взят закон прошлого года. И те меры соцподдержки, которые были предусмотрены в прошлом году, сохраняются для всех участников СВО и их семей, – рассказала Елена Мамонтова.

Так, за легкое ранение бойцу полагается 500 тысяч рублей, а за тяжелое – 1 млн. Единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей сохранились в регионе, добровольцы также получат деньги.

Из нового законопроект предусматривает получение несовершеннолетними детьми военнослужащих 200 тысяч рублей в случае гибели бойца, а также бесплатное получение платного среднего или высшего образования.

Кроме того, детские сады и питание в школах для детей участников СВО стали бесплатными. При рождении ребенка родители получают 20 тысяч рублей. Также военнослужащий и его супруга получат льготы по транспортному налогу.