В Пятигорске 22-летний парень пытался сбыть партию синтетических наркотиков

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье, в городе Пятигорске, правоохранители поймали 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который вел себя громко и вызывающе. Несмотря на то, что парень находился в общественном месте, он смело кричал матом, за что и был задержан сотрудниками.

Злоумышленника доставили в отделение полиции, где на него составили протокол за мелкое хулиганство. И ушел бы парень дальше дебоширить, но в ходе личного досмотра у него нашли изъяли 7 свертков с непонятным порошком.

— Также в ходе проведения обысковых мероприятий по месту проживания, обнаружено и изъято 17 полимерных пакетиков с аналогичным содержимым, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Вещество отправили на экспертизу, которая показала, что содержимое – синтетический наркотик. Теперь против парня возбудили уже уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный в крупном размере). Подозреваемого посадили в СИЗО.