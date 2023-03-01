Ночью в Ставрополе обрушилась часть подпорной стены Крепостной горы

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В Ставрополе ночью на тротуар проспекта Карла Маркса обрушилась часть подпорной стены Крепостной горы. О пострадавших после падения укреплений не сообщается. Как рассказали в администрации краевой столицы, в 5 утра коммунальщики убрали элементы стены с дороги, чтобы не мешать пешеходам, и установили ограждения.

— В ближайшее время все обвалившиеся части вывезут и сохранят для дальнейшего использования при восстановлении и реставрации подпорной стены. Разработан комплекс технических решений для восстановления стены, – пишет пресс-служба администрации.

Комплекс решения проблемы согласован со всеми службами города. Специалисты начали обследование объекта. Когда начнется реставрация, ведомство не сообщает. Однако ожидается, что в работах задействуют большое количество коммуникаций.