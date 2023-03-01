Подрядчика на Ставрополье оштрафовали на 199 млн за срыв сроков контракта

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Арзгирском округе Ставропольского края подрядчика оштрафовали 199 млн рублей за срыв сроков муниципального контракта. Между администрацией и ООО был заключен контракт на 278,5 млн. Организацию обязали заняться реконструкцией школы №1 в селе Арзгир.

— В установленный контрактом срок подрядная организация работы в полном объеме не исполнила, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Из-за этого прокуратура возбудила дело об административном правонарушении против организации. По результатам рассмотрение дела по части статьи 7.32 КоАП РФ организации назначили штраф в размере 199 млн рублей.

Постановление суда пока что не вступило в законную силу. Тем временем за завершение реконструкции здания следит прокуратура. Нашли ли нового подрядчика или нет, не сообщается.