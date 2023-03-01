Пятерых жителей Ставрополья осудили за серию вооруженных разбойных нападений

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В городе Нефтекумске на Ставрополье осудили пятерых местных жителей, виновных в серии вооруженных разбойных нападений. Злоумышленники нападали на жителей Нефтекумского и Левокумского округов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

— В результате проведенных оперативно - розыскных мероприятий в местах жительства злоумышленников сотрудниками Управления было обнаружено и изъято 3 пистолета, патроны к пистолету «Макаров», – пишет ведомство.

Помимо оружия у разбойников нашли наркотики, тротиловую шашку, крупную сумму наличных и драгоценностей. Последнее, по всей видимости, злоумышленники заполучили путем нападений на граждан.

В суде всех пятерых признали виновными сразу по нескольким статьям, в том числе за хранение наркотиков и оружия. Преступников приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 лет. Одному из осужденный предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.