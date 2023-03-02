Вандалы осквернили некрополь возле Вечного огня в Кисловодске

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске неизвестные вандалы осквернили некрополь, который находится возле Вечного огня и мемориала «Солдатам Родины». По словам мэра города-курорта Евгения Моисеева, «подлецов» найдут и накажут.

Глава Кисловодска написал в своих социальных сетях, что «только полное ничтожество борется с могилами усопших героев».

— Здесь похоронены умершие от ран в госпиталях, бойцы, защищавшие нашу страну во время Великой Отечественной войны, – уточнил мэр в социальных сетях.

В некрополе проводятся городские мероприятия в честь Дня Победы. Мэр пообещал, что в ближайшее время все, что сломали вандалы, восстановят. Расследованием происшествия занимаются правоохранительные органы. О возбуждении дел не сообщается.