В Андроповском округе Ставрополья требуют зарегистрировать памятники ВОВ

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Андроповском округе Ставропольского края прокуратура подала иск в суд с требованием зарегистрировать права муниципальной собственности на памятники Великой Отечественной войны. Всего на территории округа 29 таких монументов, часть из них имеют статус объектов культурного наследия.

— Так, 9 памятников расположены на территории муниципальных земельных участков, вопреки требованиям федерального закона органом местного самоуправления на кадастровый учет не поставлены, право собственности на них не зарегистрировано, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Из-за этого муниципалитет не может выделить бюджетные деньги на их содержание. Ведомство подало требование обязать администрацию поставить памятники на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности.

Рассмотрение акта и выполнение требований находится на контроле прокуратуры.