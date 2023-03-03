Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 марта 2023 10:49

В Андроповском округе Ставрополья требуют зарегистрировать памятники ВОВ

Несмотря на требования законодательства, монументы не имеют собственника, и бюджетные деньги на них не выделяются
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Андроповском округе Ставропольского края прокуратура подала иск в суд с требованием зарегистрировать права муниципальной собственности на памятники Великой Отечественной войны. Всего на территории округа 29 таких монументов, часть из них имеют статус объектов культурного наследия.

— Так, 9 памятников расположены на территории муниципальных земельных участков, вопреки требованиям федерального закона органом местного самоуправления на кадастровый учет не поставлены, право собственности на них не зарегистрировано, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Из-за этого муниципалитет не может выделить бюджетные деньги на их содержание. Ведомство подало требование обязать администрацию поставить памятники на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности.

Рассмотрение акта и выполнение требований находится на контроле прокуратуры.