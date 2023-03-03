В одном из цехов невинномысского «Азота» произошло возгорание

В одном из цехов невинномысского «Азота» начался пожар
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Ставрополье, в городе Невинномысске, загорелся один из цехов «Азота». По данным пресс-службы МЧС по Ставропольскому краю, пожар начался кладовом помещении. Пострадавших нет, в тушении возгорания задействовано 23 человек и 5 единиц техники.
— По сообщению служб экстренного реагирования, в 15:48 возгорание на АО «Невинномысский Азот» ликвидировано. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, – сообщил мэр города Михаил Миненков.
Причина возгорания уточняется специальными службами. О степени повреждений цеха предприятия информации нет.