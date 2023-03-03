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НовостиПроисшествия3 марта 2023 13:20

В одном из цехов невинномысского «Азота» произошло возгорание

В ликвидировании возгорания задействовано 23 человека и 5 единиц техники
Данил ЮРКОВ
В одном из цехов невинномысского «Азота» начался пожар

В одном из цехов невинномысского «Азота» начался пожар

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье, в городе Невинномысске, загорелся один из цехов «Азота». По данным пресс-службы МЧС по Ставропольскому краю, пожар начался кладовом помещении. Пострадавших нет, в тушении возгорания задействовано 23 человек и 5 единиц техники.

— По сообщению служб экстренного реагирования, в 15:48 возгорание на АО «Невинномысский Азот» ликвидировано. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, – сообщил мэр города Михаил Миненков.

Причина возгорания уточняется специальными службами. О степени повреждений цеха предприятия информации нет.