Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 марта 2023 19:17

На Ставрополье разыскивают водителя, который сбил пешехода и оставил его на месте ДТП

Водитель автомобиля не сообщил о ДТП полиции и медикам
Анфиса КИМЕНИНИКО
Водитель оставил пешехода на месте ДТП. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

Водитель оставил пешехода на месте ДТП. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что в Новоалександровском округе водитель сбил пешехода и покинул место ДТП. Сейчас его разыскивает полиция.

По данным ведомства, автоавария произошла 5 марта примерно в 20 часов на 0 км автодороги «Новоалександровск - Горьковский». Водитель автомобиля (по данным сотрудников Госавтовтоинспекции, предположительно серебристой «Лада Приора») совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть дороги не по пешеходному переходу, а затем уехал. На месте ЧП обнаружили обломками бампера от «Лады Приоры» серебристого цвета.

Водитель не сообщил о ДТП медикам и полицейским. Пострадавшего мужчину госпитализировали с тяжелыми повреждениями в больницу, в момент аварии на нем не было светоотражающих элементов на одежде.