За прошедшую неделю на Ставрополье поймали 148 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю поймали 148 пьяных водителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за минувшую неделю с 27 февраля по 5 марта поймали 148 пьяных водителей. Из них 122 прошли или отказались от теста на алкоголь, 9 сели за руль пьяными после лишения или вовсе не имея прав, а еще против 17 возбудили уголовные дела за повторное нарушение.

— Так, в Шпаковском округе автоинспекторы в рамках проводимых профилактических мероприятий остановили иномарку, за рулем которой находился 20-летний местный житель с признаками опьянения, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Молодой человек признался, что выпил перед поездкой. Прибор показал наличие 0,3 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя собран административный протокол – парню грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Авто поместили на штрафстоянку.