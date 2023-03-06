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НовостиПроисшествия6 марта 2023 11:39

За прошедшую неделю на Ставрополье поймали 148 пьяных водителей

Против 17 из них возбудили уголовные дела за повторное пьяное вождение
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье за неделю поймали 148 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю поймали 148 пьяных водителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за минувшую неделю с 27 февраля по 5 марта поймали 148 пьяных водителей. Из них 122 прошли или отказались от теста на алкоголь, 9 сели за руль пьяными после лишения или вовсе не имея прав, а еще против 17 возбудили уголовные дела за повторное нарушение.

— Так, в Шпаковском округе автоинспекторы в рамках проводимых профилактических мероприятий остановили иномарку, за рулем которой находился 20-летний местный житель с признаками опьянения, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Молодой человек признался, что выпил перед поездкой. Прибор показал наличие 0,3 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя собран административный протокол – парню грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Авто поместили на штрафстоянку.