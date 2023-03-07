Жителя Ставрополья посадят на 2,5 года за избиение автоинспектора

Жителя Ставрополья осудили за избиение сотрудника ДПС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Арзгирском округе Ставропольского края 39-летний ранее судимый гражданин вновь получил судимость. На этот раз он признан виновным в избиении сотрудника ДПС. Днем 31 июня 2022 года злоумышленника остановили автоинспекторы. Водитель был пьяный и решил скрыться от правосудия.

— Пытаясь скрыться, злоумышленник применил насилие в отношении сотрудников полиции, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Преступник начал избивать сотрудника ДПС, нанося удары руками в область головы и живота. Автоинспектор получил черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Вред здоровью оценен как легкий.

Во время судебного заседания злоумышленник не признал свою вину, однако государственный обвинитель дал доказательства вины гражданина. В октябре 2022 года его уже осудили по части 2 статьи 264.1 УК РФ за пьяное вождение после получения судимости за это преступление.

— Суд согласился с позицией государственного обвинителя, виновному лицу назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.