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НовостиПроисшествия7 марта 2023 8:41

Жителя Ставрополья посадят на 2,5 года за избиение автоинспектора

Также его осудили за пьяное вождение после получения судимости за это преступление
Данил ЮРКОВ
Жителя Ставрополья осудили за избиение сотрудника ДПС

Жителя Ставрополья осудили за избиение сотрудника ДПС

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Арзгирском округе Ставропольского края 39-летний ранее судимый гражданин вновь получил судимость. На этот раз он признан виновным в избиении сотрудника ДПС. Днем 31 июня 2022 года злоумышленника остановили автоинспекторы. Водитель был пьяный и решил скрыться от правосудия.

— Пытаясь скрыться, злоумышленник применил насилие в отношении сотрудников полиции, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Преступник начал избивать сотрудника ДПС, нанося удары руками в область головы и живота. Автоинспектор получил черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Вред здоровью оценен как легкий.

Во время судебного заседания злоумышленник не признал свою вину, однако государственный обвинитель дал доказательства вины гражданина. В октябре 2022 года его уже осудили по части 2 статьи 264.1 УК РФ за пьяное вождение после получения судимости за это преступление.

— Суд согласился с позицией государственного обвинителя, виновному лицу назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.