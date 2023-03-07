Замглавы миндора Ставропольского края Борис Борисов складывает полномочия

Фото: dumask.ru

Заместитель министра дорожного хозяйства Ставропольского края Борис Борисов складывает свои полномочия и уходит в отставку. Чиновник находится на посту с 2020 года, а летом 2022 года против него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Фотографию распоряжения губернатора об увольнении Борисова по собственной инициативе выложил общественник, как сообщает newstracker, хотя оно еще не опубликовано на портале правовой информации.

Напомним, что в Ставрополе после разыгрывания права на перевозку пассажиров правоохранители установили, что Борисов 25 января 2022 года при проведении конкурса незаконно выдал 23 свидетельства об осуществлении перевозок победителям конкурса. Из-за данных им подложных сведений было возбуждено дело.

В настоящее время Борис Борисов складывает свои полномочия. Связано ли это с окончанием расследования или что-то другое, не сообщается. Сам экс-замглавы сообщил, что просто переходит в другую отрасль по собственной инициативе.