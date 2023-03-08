На въезде в Ставрополь начинающий водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Начинающий водитель спровоцировал аварию с тремя пострадавшими на въезде в Ставрополь. Накануне ночью на 38 километре дороги «Подъезд к городу Ставрополю» водитель «Фольксваген Гольф» поворачивал налево, но не предоставил преимущество в движении другому автомобилю.

В результате произошло столкновение с «Ауди А4», который двигался навстречу легковушке. По инерции «Гольф» отбросило в дорожное ограждение. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь. Об происшествии сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— В результате 16-летняя пассажирка Фольксваген, жительница Благодарного, с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию. 18-летний водитель Фольксваген и 35-летний водитель Ауди получили травмы головы, им назначено амбулаторное лечение, – пишет ведомство.

Водитель-провокатор, житель Ставрополя, получил права менее года назад. За это время он не получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии был трезвый. По факту ДТП проводится проверка.