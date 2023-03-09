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НовостиПроисшествия9 марта 2023 8:42

Директор ставропольской организации скрыл от налоговой 15 млн 400 тысяч рублей

Против него возбудили уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Ставропольский директор организации подозревается в сокрытии денег от налоговой

Ставропольский директор организации подозревается в сокрытии денег от налоговой

Фото: Даниил ОПАРИН

В Предгорном округе Ставрополья директор организации подозревается в сокрытии денег от налоговой. По данным следствия, февраля по июль 2021 года подозреваемый спрятал 15 млн 400 тысяч рублей от от взыскания в счет погашения недоимки по налогам.

— При этом мужчина распорядился имуществом общества, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, передав его по соглашению об отступном другому предприятию, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против директора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).

На данный момент собираются доказательства вины подозреваемого. Следователи принимают меры для возмещения причиненного ущерба. Расследование продолжается.