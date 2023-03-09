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НовостиПроисшествия9 марта 2023 13:06

Двум детям-инвалидам на Ставрополье несколько месяцев не выдавали инсулин

Причиной назвали долгую закупку больницей лекарств
Данил ЮРКОВ
на Ставрополье двум детям-инвалидам несколько месяцев не выдавали инсулин

на Ставрополье двум детям-инвалидам несколько месяцев не выдавали инсулин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье два несовершеннолетних инвалида на протяжении нескольких месяцев не получали инсулин в медучреждении. За помощью в решении проблемы родители обратились в прокуратуру. Дети стоят на учете у врача-эндокринолога и должны получать помповую инсулинотерапию.

— Причиной нарушения прав детей на получение необходимых медицинских изделий явилось длительное проведение министерством здравоохранения Ставропольского края закупочных процедур, – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры по ЮФО СКФО.

Прокуратура Ставропольского края внесла представление в адрес министра здравоохранения региона. По результатам детям все же выдали инсулин, а одно должностное лицо наказали – привлекли к дисциплинарной ответственности. Права несовершеннолетних восстановлены.