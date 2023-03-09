Жительница Ставрополья рассказала об избиении детей ее братом

Фото: социальные сети

В Александровском округе Ставропольского края местная жительница пожаловалась в социальных сетях на своего брата, который избивает собственных детей. Гражданка попросила дать огласки, чтобы уберечь своих детей.

— Просто я не знаю куда ещё обращаться! Мой брат избивает своих детей, последний инцидент произошел сегодня 08.02.2023. После моего обращения в полицию его даже не задержали. Помогите оглаской пожалуйста, может тогда задумаются органы опеки и полиция, – написала женщина в социальных сетях.

В полиции отметили, что дети проживают в неполной семье. Мать несовершеннолетних лишили родительских прав еще в 2022 году, а малышей передали отцу.

Правоохранители сообщили, что близкая знакомая обратилась в полицию с заявлением об избиении. Детали произошедшего устанавливаются. Сотрудники полиции начали расследование.