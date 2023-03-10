В 2022 году туристы Ставрополья в среднем тратили в сутки 8 650 рублей

Регионы Северного Кавказа - одни из самых перспективных туристических направлений. Фото: sberbank.ru

В прошлом году Ставропольский край вышел в лидеры по среднегодовой загрузке отелей в стране. Спрос на оздоровительные услуги вырос на 57%.

Аналитики выяснили, во сколько обходится туристам один день пребывания на курортах Северного Кавказа. Самым дорогим регионом СКФО стал Ставропольский край. В прошлом году день пребывания в крае туристам обходился в 8 650 рублей. Далее идет Дагестан, где стоимость одного дня пребывания составила 5 554 рубля, и Северная Осетия с ценником в 5 291 рубль в день. Почти на тысячу рублей меньше тратили туристы, выбравшие Чечню и Кабардино-Балкарию. Здесь день пребывания обходился в среднем в 4,5 тысячи рублей. А самыми экономными стали поездки в Карачаево-Черкесию и Ингушетию. Гости этих республик в среднем тратили в сутки 3,8 тысячи рублей.

По словам Алексея Чванова, управляющего Ставропольским отделением Сбербанка, - Ставрополье является лидером туротрасли не только Северного Кавказа, но и всей страны. Это заслуга интенсивного развития инфраструктуры, а также благоприятного делового климата, привлекающего в регион серьезные инвестиции.

Стоит отметить, что Ставрополье занимает лидирующие позиции среди регионов СКФО и по сроку пребывания туристов. Гости отдыхают в регионе, как правило, более 8 дней. Около недели туристы отдыхают в Дагестане, шести дней оказалось достаточным для отдыха в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечне. Самыми короткими оказались поездки туристов в Карачаево-Черкесию.

По мнению Евгения Морозова, управляющего Дагестанским отделением Сбербанка, важное значение в объеме трат и времени пребывания туристов играет доступность финансовых услуг. В Дагестане, к примеру, идет ее активное развитие. Только за год в республике в пять раз выросла популярность безналичной оплаты по QR-коду – гости и жители республики почти 250 тысяч раз оплатили покупки по коду. К слову, самих терминалов оплаты, позволяющих приобрести товар по QR-коду стало вдвое больше.

При этом классический торговый эквайринг тоже не стал исключением – количество терминалов в торговых точках региона за год выросло на 15%, а его оборот составил почти 40 млрд рублей.

На сегодня регионы Северного Кавказа - одни из самых перспективных туристических направлений. Совокупный среднегодовой темп роста туристов по данному направлению за последние 4 года составил более 27%, а в 2022 году превысил показатель в 2 млн человек.